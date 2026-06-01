Ульяновский Минздрав рассказал о туберкулезе у пациентов психбольницы

"Первого июня в социальных сетях размещена информация о том, что в Ульяновской областной психиатрической больнице имени В.А. Копосова выявлены случаи заболевания 60 пациентов и 14 медработников туберкулезом, после чего их "тайно" вывезли в областной противотуберкулезный тубдиспансер. По официальной информации, в одном из отделений УОКПБ В.А. Копосова зафиксировано 4 случая заболевания туберкулезом среди пациентов", - говорится в сообщении Минздрава в Telegram-канале .

В ведомстве добавили, что пациенты психиатрической больницы были доставлены в противотуберкулезный диспансер, так как такая маршрутизация предусмотрена действующими нормативами. При этом главврач УОКПБ Ольга Копосова заверила, что случаев заболевания среди сотрудников больницы не выявлено, а пациентов и контактных лиц перевели в диспансер.

"Было решено пациентов перевести в профильный противотуберкулезный диспансер, на базе которого развернуто специализированное отделение для пациентов с психическими расстройствами и туберкулезом. В настоящее время там находятся 26 наших пациентов, 22 из которых проходят там профилактическое лечение в связи с тем, что они находились в контакте с заболевшими", - привели в минздраве комментарий главврача.