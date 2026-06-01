Рейтинг@Mail.ru
Проект "Цирковые дивертисменты" стартовал в Москве - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
16:08 01.06.2026 (обновлено: 16:09 01.06.2026)
Проект "Цирковые дивертисменты" стартовал в Москве

В столичных "Сокольниках" стартовал проект "Цирковые дивертисменты"

© Фото : пресс-служба проекта "Цирковые дивертисменты".Проект "Цирковые дивертисменты" в Москве
Проект Цирковые дивертисменты в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Фото : пресс-служба проекта "Цирковые дивертисменты".
Проект "Цирковые дивертисменты" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 1 июн - пресс-служба проекта "Цирковые дивертисменты". В центре Фестивальной площади столичного парка "Сокольники" начал работу цирк-шапито.
Шоу-программы Большого Московского цирка под руководством народных артистов России — Эдгарда и Аскольда Запашных будут проходить до 6 сентября еженедельно с четверга по воскресенье в рамках проекта "Лето в Москве" при поддержке столичного департамента культуры.
"Мы поделили наш проект на две части, две программы, неповторимые по артистическому составу и содержанию. Артисты Большого Московского цирка, а это более 130 профессионалов, — наш первый состав, элита, представители многих жанров циркового искусства, победители международных фестивалей, рекордсмены Книги Гиннеса, будут сменять друг друга. Шоу включают в себя лучшие номера из нашего репертуара, сочетающие вековые традиции с современными сценическими решениями. И, конечно, будут принимать участие всеми любимые животные: львы, тигры, бизоны, лошади, шимпанзе, собачки. Будут и сюрпризы", — рассказал народный артист России Эдгард Запашный.
Первая программа "Цирковая мистерия: хранители чудес" продлится до 12 июля. В ее составе 11 ярких номеров, среди которых аттракционы с хищниками, выступления воздушных гимнасток, акробатические номера, эквилибр, клоунские репризы. Вторая программа "Огни большого цирка" (16 июля – 6 сентября) включает 15 номеров с участием 70 артистов и представляет как классические жанры циркового искусства, так и номера, среди которых выступления с экзотическими животными, акробатические трюки без страховки, сложные эквилибристические композиции и конно-акробатические номера.
Всего в шоу задействовано свыше 17 тонн декораций и реквизита. Роль шпрехшталмейстера "Цирковых дивертисментов" исполняет Роман Коробко.
За время работы шапито запланировано более 80 представлений, которые посетят около 100 тысяч зрителей. Продолжительность выступлений 1 час 30 минут без антракта.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала