Проект "Цирковые дивертисменты" стартовал в Москве

МОСКВА, 1 июн - пресс-служба проекта "Цирковые дивертисменты". В центре Фестивальной площади столичного парка "Сокольники" начал работу цирк-шапито.

Шоу-программы Большого Московского цирка под руководством народных артистов России — Эдгарда и Аскольда Запашных будут проходить до 6 сентября еженедельно с четверга по воскресенье в рамках проекта "Лето в Москве" при поддержке столичного департамента культуры.

"Мы поделили наш проект на две части, две программы, неповторимые по артистическому составу и содержанию. Артисты Большого Московского цирка, а это более 130 профессионалов, — наш первый состав, элита, представители многих жанров циркового искусства, победители международных фестивалей, рекордсмены Книги Гиннеса, будут сменять друг друга. Шоу включают в себя лучшие номера из нашего репертуара, сочетающие вековые традиции с современными сценическими решениями. И, конечно, будут принимать участие всеми любимые животные: львы, тигры, бизоны, лошади, шимпанзе, собачки. Будут и сюрпризы", — рассказал народный артист России Эдгард Запашный.

Первая программа "Цирковая мистерия: хранители чудес" продлится до 12 июля. В ее составе 11 ярких номеров, среди которых аттракционы с хищниками, выступления воздушных гимнасток, акробатические номера, эквилибр, клоунские репризы. Вторая программа "Огни большого цирка" (16 июля – 6 сентября) включает 15 номеров с участием 70 артистов и представляет как классические жанры циркового искусства, так и номера, среди которых выступления с экзотическими животными, акробатические трюки без страховки, сложные эквилибристические композиции и конно-акробатические номера.

Всего в шоу задействовано свыше 17 тонн декораций и реквизита. Роль шпрехшталмейстера "Цирковых дивертисментов" исполняет Роман Коробко.

За время работы шапито запланировано более 80 представлений, которые посетят около 100 тысяч зрителей. Продолжительность выступлений 1 час 30 минут без антракта.