Традиционные семейные ценности объединяют российское общество, заявил Путин

МОСКВА, 1 июня - РИА Новости. Традиционные семейные ценности - важнейшие вещи, которые объединяют российское общество, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в понедельник проводит в Кремле встречу с семьями, награжденными орденами "Родительская слава" и "Мать-героиня".
"Сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду - все это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество, передаются из поколения в поколение, помогают нам вместе уверенно идти вперед", - сказал Путин в ходе встречи
Президент подчеркнул, что именно семейные ценности "дают самую надежную опору".
"Нет для человека счастья большего, чем быть родителем, изо дня в день видеть, как познают мир, взрослеют дети", - отметил глава государства.