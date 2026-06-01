ЦБ продлил ограничения на перевод средств за рубеж для нерезидентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Банк России продлил до 7 декабря 2026 года ограничения на перевод средств за рубеж для нерезидентов из недружественных стран.
- Запрет не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Банк России продлил до 7 декабря 2026 года ограничения на перевод средств за рубеж для нерезидентов из недружественных стран, сообщил регулятор.
«
"Банк России сохраняет на период с 8 июня до 7 декабря 2026 года включительно действующие сейчас ограничения", - говорится в сообщении.
Сохраняется запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. "Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц", - поясняет регулятор.
Физические лица – нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы.