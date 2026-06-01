ЦБ: долговая нагрузка россиян снизилась до минимума с 2019 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Долговая нагрузка россиян снизилась по итогам 2025 года до 9,1 процента, что является наименьшим значением как минимум с начала 2019 года.

Снижение долговой нагрузки произошло в том числе за счет опережающего роста доходов граждан и мер Банка России по ограничению долговой нагрузки заемщиков.

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Долговая нагрузка россиян снизилась по итогам 2025 года до 9,1% - это наименьшее значение как минимум с начала 2019 года, говорится в " Долговая нагрузка россиян снизилась по итогам 2025 года до 9,1% - это наименьшее значение как минимум с начала 2019 года, говорится в " Обзоре финансовой стабильности " Банка России.

"Охлаждение рынка розничного кредитования под действием жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики способствовало снижению долговой нагрузки населения на макроуровне. Так, на первое января 2026 года коэффициент обслуживания долга снизился до 9,1% (10,7% на января 2025 года) в основном за счет сокращения расходов граждан на обслуживание кредитов наличными", - говорится в обзоре.

"Долговая нагрузка граждан снизилась в сравнении с первым кварталом 2022 года на 3 процентных пункта и находится на минимальных уровнях с 2019 года, чему способствуют опережающий рост доходов граждан (+17% г/г по итогам 2025 года) и меры Банка России по ограничению долговой нагрузки заемщиков", - уточнил регулятор.

Согласно данным ЦБ , долговая нагрузка россиян по ипотеке последние три квартала остается на уровне 2% - такое же значение было и в 2019 году. Отмечается, что долговая нагрузка россиян по автокредитам увеличилась до 1%, в 2019 году показатель составлял 0,7%.

В то же время долговая нагрузка по кредитным картам хотя и снижается уже два квартала, составив по итогам прошлого года 2,8%, она все еще выше показателей на начало 2019 года (2,1%). А долговая нагрузка по кредитам наличными снизилась до 3,3% (в 2019 показатель составлял 4,7%).

Более того, ЦБ РФ отмечает, что качество обслуживания ипотечных кредитов в четвертом квартале 2025 – первом квартале 2026 года ухудшалось медленнее, чем в первой половине 2025 года. Доля проблемных кредитов увеличилась за год на 0,6 п.п. и на 1 апреля 2026 составила 1,8%. Прирост показателя связан прежде всего с вызреванием старых кредитов, выданных в 2023-2024 годах, поясняет регулятор.

Так, основной прирост доли просроченной задолженности свыше 90 дней в 2025 году пришелся на кредиты на цели ИЖС, предоставленные в рамках безадресной льготной ипотеки в период повышенного спроса 2023-2024 годов, и на рыночную ипотеку, выданную в 2024 году по более высоким ставкам.