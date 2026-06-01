В Кремле ответили на вопрос о допмерах защиты трассы "Новороссия"
12:29 01.06.2026
В Кремле ответили на вопрос о допмерах защиты трассы "Новороссия"

Песков назвал вопрос защиты трассы "Новороссия" прерогативой Минобороны

Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вопрос введения дополнительных мер защиты трассы "Новороссия" в Херсонской области относится к ведению Минобороны и региональных властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вопрос введения дополнительных мер защиты трассы "Новороссия" в Херсонской области относится к ведению Минобороны и региональных властей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что это прерогатива региона и нашего оборонного ведомства, поэтому здесь нужно обращаться именно к ним за квалифицированным ответом", - сказал он журналистам на вопрос о планах ввести дополнительные меры защиты трассы.
Губернаторы Херсонской и Запорожской областей сообщали о дистанционном минировании участков трассы, которая идет от Ростова-на-Дону до Симферополя через территорию новых регионов.
