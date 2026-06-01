МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Киев формирует "черную кассу" для финансирования информационной кампании против президента США Дональда Трампа в преддверии промежуточных выборов в Штатах этой осенью, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Киевский режим активно формирует "черную кассу", которая пойдет на оплату услуг частно-государственных ботоферм и журналистов. Ожидаемо, основным объектом информационно-психологического воздействия украинских пропагандистов и купленных Киевом зарубежных журналистов и блогеров станет действующий американский президент Трамп", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, Украина фактически станет посредником между институтами, связанными с фондом Джорджа Сороса, американскими демократами и исполнителями, задействованными в информационной атаке на Трампа и республиканцев.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что Владимир Зеленский обещал своим однопартийцам поражение республиканцев на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс США и последующий рост финансирования Украины. По прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в Конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен.