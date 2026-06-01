20:28 01.06.2026
Трамп заявил, что не беспокоится из-за цен на нефть

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран приостановил обмен посланиями с США в знак протеста против действий Израиля в Ливане.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится из-за роста цен на нефть, несмотря на заявление Ирана о готовности полностью ограничить судоходство в Ормузском проливе.
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится из-за роста цен на нефть вследствие конфликта с Ираном, пишет CNBC.
Ранее агентство Tasnim передавало, что Иран приостанавливает обмен посланиями с США в знак протеста против действий Израиля в Ливане. Оно также заявило о готовности Ирана полностью ограничить судоходство в Ормузском проливе.
"Он (Трамп - ред.) также заявил, что его не беспокоят цены на нефть, которые резко выросли после сообщения иранских государственных СМИ о том, что Тегеран обещает "полностью заблокировать" Ормузский пролив в дополнение к прекращению переговоров", - сообщает CNBC после интервью с президентом.
