Трамп заявил, что не беспокоится из-за цен на нефть

ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится из-за роста цен на нефть вследствие конфликта с Ираном, пишет CNBC.
Ранее агентство Tasnim передавало, что Иран приостанавливает обмен посланиями с США в знак протеста против действий Израиля в Ливане. Оно также заявило о готовности Ирана полностью ограничить судоходство в Ормузском проливе.