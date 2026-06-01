Трамп заявил, что по его мирной инициативе у Ирана не будет ядерного оружия - РИА Новости, 01.06.2026
02:59 01.06.2026 (обновлено: 05:08 01.06.2026)
Трамп заявил, что по его мирной инициативе у Ирана не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что в его мирных предложениях Ирану четко сказано, что у Тегерана не будет ядерного оружия.
  • Трамп провел брифинг с разведкой, на котором обещал принять окончательное решение по ситуации с Ираном.
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в его мирных предложениях Ирану четко сказано, что у Тегерана не будет ядерного оружия.
"Фейковые CNN сегодня в очередной раз заявили, будто моя сделка с Ираном по ядерной программе вообще не касается ядерной темы, хотя в ней совершенно четко сказано, что у Ирана не будет ядерного оружия. Далее в сделке очень подробно и развернуто разбираются и другие аспекты ядерной тематики. По сути, большая часть соглашения посвящена именно этому", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп утром в пятницу по Вашингтону провел брифинг с разведкой, на котором обещал принять окончательное решение по ситуации с Ираном. Позже американские СМИ сообщали, что никакого финального понимания якобы достигнуто не было. В воскресенье газета New York Times утверждала, что Трамп выдвинул более жесткие условия возможной сделки по прекращению конфликта с Ираном и передал новые предложения Тегерану.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
