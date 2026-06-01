В Таиланде пропал ветеран МЧС из Ангарска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Ангарска Владислав Пузанов пропал в Таиланде, где отдыхал с семьей.
- Он пошел прогуляться по парку в Паттайе с другом и не вернулся домой.
- Его поиски проходят при участии российских волонтеров и туристической полиции Таиланда.
ИРКУТСК, 1 июн — РИА Новости. Житель Ангарска Владислав Пузанов пропал в Таиланде, куда приехал отдыхать с семьей, рассказала РИА Новости лидер одной из местных групп российских волонтеров Светлана Шерстобоева.
"Поиски продолжаются. Не нашли еще", — сказала она.
Супруга пропавшего обратилась за помощью к директору пляжа и в туристическую полицию.