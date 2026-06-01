В Таиланде пропал ветеран МЧС из Ангарска

ИРКУТСК, 1 июн — РИА Новости. Житель Ангарска Владислав Пузанов пропал в Таиланде, куда приехал отдыхать с семьей, рассказала РИА Новости лидер одной из местных групп российских волонтеров Светлана Шерстобоева.

"Поиски продолжаются. Не нашли еще", — сказала она.

По словам собеседницы агентства, вышедший на пенсию ветеран МЧС Пузанов отправился в Таиланд с женой и тремя детьми. Вечером накануне исчезновения Владислав пошел прогуляться с другом по парку в Паттайе , отдыхал у моря. Домой он не вернулся, на звонки и сообщения не отвечал.