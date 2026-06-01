В Таиланде пропал ветеран МЧС из Ангарска
11:53 01.06.2026 (обновлено: 12:15 01.06.2026)
В Таиланде пропал ветеран МЧС из Ангарска

РИА Новости: в Таиланде пропал ветеран МЧС из Ангарска Владислав Пузанов

Отели на побережье Паттайи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Ангарска Владислав Пузанов пропал в Таиланде, где отдыхал с семьей.
  • Он пошел прогуляться по парку в Паттайе с другом и не вернулся домой.
  • Его поиски проходят при участии российских волонтеров и туристической полиции Таиланда.
ИРКУТСК, 1 июн — РИА Новости. Житель Ангарска Владислав Пузанов пропал в Таиланде, куда приехал отдыхать с семьей, рассказала РИА Новости лидер одной из местных групп российских волонтеров Светлана Шерстобоева.
"Поиски продолжаются. Не нашли еще", — сказала она.
По словам собеседницы агентства, вышедший на пенсию ветеран МЧС Пузанов отправился в Таиланд с женой и тремя детьми. Вечером накануне исчезновения Владислав пошел прогуляться с другом по парку в Паттайе, отдыхал у моря. Домой он не вернулся, на звонки и сообщения не отвечал.
Супруга пропавшего обратилась за помощью к директору пляжа и в туристическую полицию.
ТуризмТаиландАнгарскПаттайяМЧС России
 
 
