ВС России освободили Тихоновку в ДНР

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Тихоновку в ДНР, сообщило Минобороны.

"В результате активных и решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка", — говорится в сводке .

Южная группировка войск взяла под контроль Тихоновку в ДНР

Противник потерял до 120 военных, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, за сутки средства ПВО сбили 233 украинских беспилотника и девять управляемых авиационных бомб.