Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы Южной группировки взяли под контроль Тихоновку в ДНР.
- За сутки они нанесли удары по десяти бригадам ВСУ.
- Противник потерял до 120 военных и несколько единиц техники.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Тихоновку в ДНР, сообщило Минобороны.
"В результате активных и решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка", — говорится в сводке.
© Инфографика — Южная группировка войск взяла под контроль Тихоновку в ДНР
Бойцы группировки также нанесли удары по десяти бригадам ВСУ в районе Славянска, Краматорска, Николаевки, Рай-Александровки, Роскошного и Константиновки.
Противник потерял до 120 военных, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, за сутки средства ПВО сбили 233 украинских беспилотника и девять управляемых авиационных бомб.
22 июня 2022, 17:18