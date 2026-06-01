ВС России освободили Тихоновку в ДНР
12:09 01.06.2026 (обновлено: 15:19 01.06.2026)
ВС России освободили Тихоновку в ДНР

МО РФ: Южная группировка войск освободила Тихоновку в ДНР

Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы Южной группировки взяли под контроль Тихоновку в ДНР.
  • За сутки они нанесли удары по десяти бригадам ВСУ.
  • Противник потерял до 120 военных и несколько единиц техники.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Тихоновку в ДНР, сообщило Минобороны.
"В результате активных и решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка", — говорится в сводке.

Бойцы группировки также нанесли удары по десяти бригадам ВСУ в районе Славянска, Краматорска, Николаевки, Рай-Александровки, Роскошного и Константиновки.
Противник потерял до 120 военных, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, за сутки средства ПВО сбили 233 украинских беспилотника и девять управляемых авиационных бомб.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КраматорскСлавянскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
