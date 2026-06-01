Суд арестовал Таразевича, которого СМИ называют экс-главой продслужбы ЗВО

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Суд арестовал полковника Виктора Таразевича, которого в СМИ называют бывшим начальником продовольственной службы Западного военного округа, следует из данных суда.
Как писал РБК, Таразевич возглавлял подразделение, отвечавшее за питание в российской армии.
Как говорится в базе судебных дел, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Таразевича Виктора Эдвардовича было удовлетворено судом 22 мая.
Защита подала апелляционную жалобу на постановление об аресте. Получить оперативные комментарии следствия и суда агентству пока не удалось.
Западный военный округ в 2024 году был упразднен как военно-административная единица Вооруженных сил России. Вместо него были сформированы Ленинградский и Московский военные округа.