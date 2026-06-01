Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал Таразевича, которого СМИ называют экс-главой продслужбы ЗВО - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 01.06.2026
Суд арестовал Таразевича, которого СМИ называют экс-главой продслужбы ЗВО

Суд арестовал Таразевича, которого СМИ называют бывшим главой продслужбы ЗВО

© РИА Новости / Руслан КривобокКресло судьи в зале заседаний суда
Кресло судьи в зале заседаний суда - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Кресло судьи в зале заседаний суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд арестовал полковника Виктора Таразевича, которого СМИ называют бывшим начальником продовольственной службы Западного военного округа.
  • Защита подала апелляционную жалобу на постановление об аресте.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Суд арестовал полковника Виктора Таразевича, которого в СМИ называют бывшим начальником продовольственной службы Западного военного округа, следует из данных суда.
Как писал РБК, Таразевич возглавлял подразделение, отвечавшее за питание в российской армии.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Севастополе арестовали начальника военного представительства Минобороны
20 ноября 2025, 11:21
Как говорится в базе судебных дел, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Таразевича Виктора Эдвардовича было удовлетворено судом 22 мая.
Защита подала апелляционную жалобу на постановление об аресте. Получить оперативные комментарии следствия и суда агентству пока не удалось.
Западный военный округ в 2024 году был упразднен как военно-административная единица Вооруженных сил России. Вместо него были сформированы Ленинградский и Московский военные округа.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
В Москве арестовали подозреваемого в подготовке подрыва здания Минюста
30 мая, 21:31
 
РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала