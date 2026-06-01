Читать ria.ru в

В Армении суд отменил домашний арест оппозиционеру Сагателяну

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Ереване отменил домашний арест оппозиционеру Вазгену Сагателяну.

Суд применил меру пресечения в виде административного надзора, запретив Сагателяну публичные выступления.

ЕРЕВАН, 1 июн - РИА Новости. Суд в Ереване отменил домашний арест оппозиционеру Вазгену Сагателяну, сообщил в понедельник его адвокат Арсен Бабаян.

Сагателян был переведен из СИЗО под домашний арест 2 апреля.

"Домашний арест Вазгену Сагателяну был отменен. Суд применил меру пресечения в виде административного надзора, запретив Вазгену публичные выступления", - написал адвокат в соцсети Facebook*.

Два армянских оппозиционера Нарек Самсонян и Вазген Сагателян, соведущие популярного YouTube-канала, были арестованы в середине ноября 2025 года по обвинению в хулиганстве, предположительно, на основании жалобы спикера парламента Алена Симоняна. В начале января суд в Ереване продлил арест оппозиционеров на три месяца. Девятнадцатого февраля прооперированного Самсоняна перевели под домашний арест. 24 марта его домашний арест был заменен на административных надзор с условием запрета на публичные выступления.

Ранее адвокат Рубен Меликян сообщил, что оппозиционеры подверглись преследованию после интервью бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на принадлежащем им канале, отреагировав на которое спикер парламента оскорбил ведущих, а они ответили ему в резкой форме, не использовав при этом нецензурных выражений. Меликян считает, что в действиях оппозиционеров нет состава преступления.