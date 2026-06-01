Рейтинг@Mail.ru
Суд отклонил апелляцию Euroclear на отказ от требований Банка России - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 01.06.2026
Суд отклонил апелляцию Euroclear на отказ от требований Банка России

Суд отклонил апелляцию Euroclear на отказ в разделении требований Банка России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЗдание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Euroclear Bank на определение арбитражного суда Москвы об отказе в выделении части требований Банка России в отдельное производство.
  • Суд первой инстанции 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах.
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Euroclear Bank на определение арбитражного суда Москвы об отказе в выделении части требований Банка России в отдельное производство в деле по иску ЦБ к бельгийскому депозитарию о взыскании порядка 200 миллиардов евро, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд первой инстанции 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Euroclear просит приостановить исполнение судебных актов по иску ЦБ России
Вчера, 15:37
До этого, 20 апреля, суд отклонил ходатайство Euroclear о выделении части требований истца в отдельное производство. Какие именно требования хотел выделить ответчик, не уточняется. Ранее ЦБ пояснял, что величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
Арбитражный суд Москвы 26 мая по заявлению Банка России обратил свое решение к немедленному исполнению. Ответчик 29 мая направил в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на определение об обращении решения к немедленному исполнению решения, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
СМИ: ЕС обсуждает варианты помощи Euroclear после решения Арбитражного суда
31 мая, 14:08
 
ЭкономикаМоскваУкраинаEuroclearЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала