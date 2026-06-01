Суд отклонил апелляцию Euroclear на отказ от требований Банка России

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Euroclear Bank на определение арбитражного суда Москвы об отказе в выделении части требований Банка России в отдельное производство в деле по иску ЦБ к бельгийскому депозитарию о взыскании порядка 200 миллиардов евро, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.