В Подмосковье осудили на 22 года мужчину, забившего до смерти дочь за плач

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчину признали виновным в убийстве пятимесячного ребенка, истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

За убийство дочери, вызванное ее долгим плачем, мужчина получил 22 года колонии строгого режима.

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мужчина, забивший до смерти малолетнюю дочь за долгий плач в Подмосковье, получил 22 года колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Московской области.

"Собранные следственными органами ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 29-летнего иностранного гражданина. Он признан виновным в убийстве пятимесячного ребенка, а также истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего... Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что 19 ноября 2024 года подсудимый, находясь в одной из квартир в Люберцах с малолетней дочерью, смертельно нанес ей множественные удары в область головы. Мотивом для агрессии мужчины стал длительный плач ребенка.

Кроме того, фигурант систематически наносил побои беременной гражданской супруге и ее малолетней дочери.

Следователь проделал значительный объем работы по сбору и закреплению доказательств. Были проведены допросы, получены заключения судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинская, психолого-психиатрическая и молекулярно-генетическая.