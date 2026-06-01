15:18 01.06.2026 (обновлено: 16:34 01.06.2026)
В Подмосковье осудили на 22 года мужчину, забившего до смерти дочь за плач

В Подмосковье осудили на 22 года мужчину, забившего до смерти малолетнюю дочь

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчину признали виновным в убийстве пятимесячного ребенка, истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
  • За убийство дочери, вызванное ее долгим плачем, мужчина получил 22 года колонии строгого режима.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Мужчина, забивший до смерти малолетнюю дочь за долгий плач в Подмосковье, получил 22 года колонии строгого режима, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Московской области.
"Собранные следственными органами ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 29-летнего иностранного гражданина. Он признан виновным в убийстве пятимесячного ребенка, а также истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего... Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Установлено, что 19 ноября 2024 года подсудимый, находясь в одной из квартир в Люберцах с малолетней дочерью, смертельно нанес ей множественные удары в область головы. Мотивом для агрессии мужчины стал длительный плач ребенка.
Кроме того, фигурант систематически наносил побои беременной гражданской супруге и ее малолетней дочери.
Следователь проделал значительный объем работы по сбору и закреплению доказательств. Были проведены допросы, получены заключения судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинская, психолого-психиатрическая и молекулярно-генетическая.
Как уточнили в судах общей юрисдикции Московской области, подсудимый Холназаров М.С., будучи недовольным длительным плачем и криком его пятимесячной дочери, нанес ей не менее 21 удара кулаками и ладонями по голове в присутствии ее матери и несовершеннолетней сестры.
