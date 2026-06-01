Алтайскую общественницу осудили на пять лет за призывы к свержению власти

Краткий пересказ от РИА ИИ Аруна Арна из Республики Алтай осуждена на пять лет колонии за призывы к терроризму и свержению власти.

Ее признали виновной по ч. 2 ст. 205.2 УК России за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в интернете.

Ей также запрещено заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в интернете, на два года.

БАРНАУЛ, 1 июн – РИА Новости. Общественницу из Республики Алтай Аруну Арну осудили на 5 лет колонии за призывы к терроризму и свержению власти.

"Вторым восточным окружным военным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении жительницы Республики Алтай . Она признана виновной по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет)", - сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

Как уточнили агентству в правоохранительных органах, подсудимая - активистка и общественница Аруна Арна.

"В суде установлено, что подсудимая, находясь на территории Республики Алтай, в публичном сообществе в мессенджере с апреля по сентябрь 2024 года разместила публикации, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении представителей органов государственной власти РФ, а именно к насильственному свержению государственной власти…С учетом позиции государственного обвинителя ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - отметили в прокуратуре.

Также ее лишили права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в интернете, сроком на 2 года.