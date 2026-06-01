Дело "крабового короля" Дремлюги начнут слушать в Приморье 5 июня

ВЛАДИВОСТОК, 1 июн - РИА Новости. Первомайский районный суд Владивостока 5 июня начинает разбирательства по делу рыбопромышленника Дмитрия Дремлюги, обвиняемого в контрабанде краба на 1,2 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.

"Судебное заседание назначено на 5 июня в 10.30 (03.30 мск - ред.), Дело о контрабанде краба на 1,2 миллиарда рублей будет рассматривать Первомайский районный суд Владивостока", - сказала Оленева.

Поскольку Дмитрий Дремлюга и Мария Боровская скрываются за пределами Российской Федерации и находятся в международном розыске, дело рассматривается в соответствии с частью 5 статьи 247 УПК РФ в отсутствие подсудимых, добавила собеседница агентства.

Фигуранты обвиняются по части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов) и части 4 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые в составе организованной группы с 2012 по 2016 год незаконно переместили в Республику Корея и передали покупателям по рыночной цене 147 коммерческих партий живого краба весом 3,2 тысячи тонн стоимостью 1,2 миллиарда рублей. При этом в таможенные органы они представили документы с занижением цены экспортируемых товаров. Также соучастники уклонились от уплаты 72,9 миллиона рублей таможенных платежей.