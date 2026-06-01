Дело "крабового короля" Дремлюги начнут слушать в Приморье 5 июня
14:19 01.06.2026
Дело "крабового короля" Дремлюги начнут слушать в Приморье 5 июня

Дмитрий Дремлюга. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первомайский районный суд Владивостока начинает разбирательства по делу рыбопромышленника Дмитрия Дремлюги 5 июня.
  • Дмитрий Дремлюга и Мария Боровская обвиняются в контрабанде краба на 1,2 миллиарда рублей и находятся в международном розыске.
  • Следствие утверждает, что обвиняемые с 2012 по 2016 год незаконно переместили в Республику Корея 3,2 тысячи тонн краба и уклонились от уплаты таможенных платежей на 72,9 миллиона рублей.
ВЛАДИВОСТОК, 1 июн - РИА Новости. Первомайский районный суд Владивостока 5 июня начинает разбирательства по делу рыбопромышленника Дмитрия Дремлюги, обвиняемого в контрабанде краба на 1,2 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.
"Судебное заседание назначено на 5 июня в 10.30 (03.30 мск - ред.), Дело о контрабанде краба на 1,2 миллиарда рублей будет рассматривать Первомайский районный суд Владивостока", - сказала Оленева.
Поскольку Дмитрий Дремлюга и Мария Боровская скрываются за пределами Российской Федерации и находятся в международном розыске, дело рассматривается в соответствии с частью 5 статьи 247 УПК РФ в отсутствие подсудимых, добавила собеседница агентства.
Фигуранты обвиняются по части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов) и части 4 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемые в составе организованной группы с 2012 по 2016 год незаконно переместили в Республику Корея и передали покупателям по рыночной цене 147 коммерческих партий живого краба весом 3,2 тысячи тонн стоимостью 1,2 миллиарда рублей. При этом в таможенные органы они представили документы с занижением цены экспортируемых товаров. Также соучастники уклонились от уплаты 72,9 миллиона рублей таможенных платежей.
"Крабовый король" Дмитрий Дремлюга уехал из России более десяти лет назад. В августе 2023 года суд передал в доход государства имущество Дремлюги на 4,3 миллиарда рублей в целях возмещения ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам.
