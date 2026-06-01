Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ против механизма финансирования Украины

12:19 01.06.2026 (обновлено: 12:32 01.06.2026)
Суд ЕС зарегистрировал иск ЦБ РФ против механизма финансирования Украины

  • Банк России подал иск против Европарламента и Совета ЕС, касающийся механизма финансовой поддержки Украины.
  • Иск зарегистрирован под номером T-331/26 и был подан 22 мая 2026 года.
  • Дело находится на ранней стадии обработки и официально принято к рассмотрению Общим судом Европейского союза.
БРЮССЕЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против Европарламента и Совета ЕС, касающийся механизма финансовой поддержки Украины, свидетельствуют данные судебной базы суда.
В пресс-службе суда ЕС ранее заявили РИА Новости, что иск находится на ранней стадии обработки. При этом в суде пояснили, что информация о новых делах становится публичной только после публикации в официальных базах суда.
Дело зарегистрировано под номером T-331/26 "Банк России против Европарламента и Совета ЕС". Согласно карточке дела, иск был подан 22 мая 2026 года и находится на рассмотрении. Ответчиками по делу выступают Европейский парламент и Совет Европейского союза.
О регистрации иска ранее не сообщалось официально.
Появление дела T-331/26 в судебной базе означает, что иск официально зарегистрирован и принят к рассмотрению Общим судом Европейского союза.
На данный момент в открытом доступе опубликованы только номер дела, стороны процесса, дата подачи и язык производства - французский. Предмет иска и требования сторон будут раскрыты позднее после публикации материалов дела.
Ранее Банк России сообщил, что оспаривает Регламент ЕС № 2026/467 от 24 февраля 2026 года, который устанавливает механизм финансовой поддержки Украины на 2026–2027 годы.
