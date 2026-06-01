Суд взыскал с больницы компенсацию за смерть младенца при родах
Суд взыскал с больницы компенсацию за смерть младенца при родах

Суд на Камчатке взыскал 2,7 миллиона рублей за гибель ребенка при родах

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елизовский районный суд признал, что сотрудники местной больницы оказали беременной женщине помощь с дефектами, что привело к смерти младенца при родах.
  • Суд постановил выплатить родителям компенсацию морального вреда в общей сложности 2,7 миллиона рублей.
  • Ошибки врачей, включая неправильный выбор метода родов и другие дефекты оказания медицинской помощи, были признаны прямой причиной гибели ребенка.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн – РИА Новости. Елизовский районный суд признал, что сотрудники местной больницы оказали беременной женщине помощь с дефектами, что привело к смерти младенца при родах, и постановил выплатить родителям в общей сложности 2,7 миллиона рублей компенсации морального вреда, говорится в пресс-релизе суда.
"Рассмотрев гражданское дело, суд признал, что медицинская помощь женщине была оказана с дефектами… Суд пришел к выводу о взыскании в пользу истицы компенсации морального вреда в размере 1 700 000 рублей, в пользу ее супруга – 1 000 000 рублей", - сообщил суд.
Супруги в исковых требованиях заявили, что их ребенок погиб при родах из-за того, что врачи Елизовской районной больницы плохо исполнили свои обязанности. Беременность протекала нормально, но медики не провели нужные диагностические и лечебные мероприятия, что привело к асфиксии. Мать попросила взыскать с больницы 10 миллионов рублей, отец - 7 миллионов.
Суд выяснил, что при поступлении женщины в роддом не учли ее акушерский анамнез, неточно определили массу плода, ошиблись при УЗИ, выбрали естественные роды вместо кесарева сечения. Кроме того, рожать женщина должна была в стационаре первого уровня, к которому Елизовская больница не относится. Все вместе привело к смерти младенца.
Суд признал прямую связь между ошибками врачей и гибелью ребенка и постановил выплатить матери 1,7 миллиона рублей, отцу - 1 миллион. Сами истцы пояснили, что даже спустя три года и после рождения еще одного ребенка они до сих пор испытывают нравственные страдания.
