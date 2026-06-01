Суд взыскал с больницы компенсацию за смерть младенца при родах

П.-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн – РИА Новости. Елизовский районный суд признал, что сотрудники местной больницы оказали беременной женщине помощь с дефектами, что привело к смерти младенца при родах, и постановил выплатить родителям в общей сложности 2,7 миллиона рублей компенсации морального вреда, говорится в пресс-релизе суда.

"Рассмотрев гражданское дело, суд признал, что медицинская помощь женщине была оказана с дефектами… Суд пришел к выводу о взыскании в пользу истицы компенсации морального вреда в размере 1 700 000 рублей, в пользу ее супруга – 1 000 000 рублей", - сообщил суд.

Супруги в исковых требованиях заявили, что их ребенок погиб при родах из-за того, что врачи Елизовской районной больницы плохо исполнили свои обязанности. Беременность протекала нормально, но медики не провели нужные диагностические и лечебные мероприятия, что привело к асфиксии. Мать попросила взыскать с больницы 10 миллионов рублей, отец - 7 миллионов.

Суд выяснил, что при поступлении женщины в роддом не учли ее акушерский анамнез, неточно определили массу плода, ошиблись при УЗИ, выбрали естественные роды вместо кесарева сечения. Кроме того, рожать женщина должна была в стационаре первого уровня, к которому Елизовская больница не относится. Все вместе привело к смерти младенца.