Суд арестовал финансистов, занимавшихся разблокировкой замороженных активов

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Москве арестовал главу брокера "Инвестиционная палата" Алексея Седушкина и руководителя европейскогй компании Mind Money Юлию Хандошко.

Они проходят по делу о мошенничестве в составе организованной группы или в особо крупном размере.

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Суд в Москве арестовал главу брокера "Инвестиционная палата" Алексея Седушкина и руководителя европейской компании Mind Money Юлию Хандошко, занимавшихся замороженными активами российских и зарубежных инвесторов, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно опубликованным данным, такую меру пресечения избрали в рамках дела по части четыре статьи 159 Уголовного кодекса.

Под стражу Седушкина и Хандошко отправили 29 мая.

Как сообщало РБК, "Инвестиционная палата" организовывала обмен активами между иностранными и российскими инвесторами. У последних на деньги со счетов типа C выкупали зарубежные ценные бумаги, заблокированные из-за европейских санкций. В общей сложности брокер провел сделки на 10,64 миллиарда рублей.