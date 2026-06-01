04:45 01.06.2026 (обновлено: 08:46 01.06.2026)
Суд арестовал финансистов, занимавшихся разблокировкой замороженных активов

  • Суд в Москве арестовал главу брокера "Инвестиционная палата" Алексея Седушкина и руководителя европейскогй компании Mind Money Юлию Хандошко.
  • Они проходят по делу о мошенничестве в составе организованной группы или в особо крупном размере.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Суд в Москве арестовал главу брокера "Инвестиционная палата" Алексея Седушкина и руководителя европейской компании Mind Money Юлию Хандошко, занимавшихся замороженными активами российских и зарубежных инвесторов, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно опубликованным данным, такую меру пресечения избрали в рамках дела по части четыре статьи 159 Уголовного кодекса.
Под стражу Седушкина и Хандошко отправили 29 мая.
Как сообщало РБК, "Инвестиционная палата" организовывала обмен активами между иностранными и российскими инвесторами. У последних на деньги со счетов типа C выкупали зарубежные ценные бумаги, заблокированные из-за европейских санкций. В общей сложности брокер провел сделки на 10,64 миллиарда рублей.
Хандошко же, как уточнило издание, помогала в разблокировке иностранных ценных бумаг россиян и выплат по ним.
