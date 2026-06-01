Многодетный отец подарил Путину статую Фатимской Богоматери

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Переехавший в РФ из Франции многодетный отец Фабрис Сорлин подарил президенту России Владимиру Путину статую Фатимской Богоматери.
В понедельник Путин вручил ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" многодетным родителям, в том числе отцу Фабрису Сорлину и матери Изабэлль Ларошь-Сорлин, в Кремле в очном формате впервые со времен пандемии коронавируса.
"Позвольте мне торжественно вручить вам эту статую, подарить вам ее, господин президент, и заверить вас в том, что миллионы католиков по всему миру соединяются в молитве с Российской Федерацией", - сказал Сорлин.
По словам Сорлина, вручение награды для его семьи - важный момент, который показывает, что несмотря на трудности в отношениях между двумя странами, исторические связи между Россией и Францией существуют и продолжат существовать.