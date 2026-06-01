В Стамбуле таксиста лишили лицензии за обман иностранца

СТАМБУЛ, 1 июн - РИА Новости. Стамбульская палата таксистов лишила лицензии водителя, обманувшего иностранного блогера на 150 долларов, и осудила действия таксиста, рассказали РИА Новости в объединении.
Иностранный блогер поделился в соцсетях видеозаписью поездки в такси с концерта рэпера Трэвиса Скотта в отель CVK Bosphorus. Обычно такая поездка стоит 300-400 лир (7-8 долларов).
Во время поездки водитель заявил, что 10-минутная поездка обойдется в 50 евро. Блогер поднес карту к POS-терминалу и оплатил поездку, лишь позже осознав, что заплатил 7300 лир (160 долларов).
В Палате заявили, что после получения жалобы немедленно приступили к выяснению обстоятельств инцидента.
"Лицензия данного таксиста аннулирована, он больше никогда не сможет заниматься этой деятельностью. Мы относимся с нулевой толерантностью к подобным инцидентам, наносящим вред профессии таксиста и туристической сфере Турции", - отметили в объединении. Таксиста также оштрафовали на 95,5 тысяч лир (почти 2100 долларов), сообщил в соцсетях официальный представитель министерства торговли Турции Бекир Каплан.
С блогером поддерживают контакт, ему вернут деньги за поездку, отметили в Палате.
Проблема такси в Стамбуле является одной из наиболее насущных, так как некоторые недобросовестные водители пытаются обмануть в первую очередь туристов, не включая таксометр или отказываясь везти клиентов на короткие расстояния. По словам заместителя мэра Стамбула Бугры Гекче, ситуация с нехваткой такси в городе одна из худших в мире: на каждого таксиста приходятся порядка 867 человек, в то время как в Лиссабоне - одно такси на 160 человек, а в Лондоне - одно на 650. В 2024 году впервые за долгое время было увеличено количество автомобилей за счет переформатирования маршруток на восемь человек.