Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле таксиста лишили лицензии за обман иностранца - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 01.06.2026 (обновлено: 18:35 01.06.2026)
В Стамбуле таксиста лишили лицензии за обман иностранца

В Стамбуле таксиста лишили лицензии за обман иностранца на 150 долларов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стамбульская палата таксистов лишила лицензии водителя за обман иностранного блогера.
  • Водитель потребовал за поездку 50 евро, а блогер заплатил 7300 лир (160 долларов), позже осознав переплату.
  • Таксиста также оштрафовали на 95,5 тысяч лир (почти 2100 долларов), а блогеру вернут деньги за поездку.
СТАМБУЛ, 1 июн - РИА Новости. Стамбульская палата таксистов лишила лицензии водителя, обманувшего иностранного блогера на 150 долларов, и осудила действия таксиста, рассказали РИА Новости в объединении.
Иностранный блогер поделился в соцсетях видеозаписью поездки в такси с концерта рэпера Трэвиса Скотта в отель CVK Bosphorus. Обычно такая поездка стоит 300-400 лир (7-8 долларов).
Чемоданы жительницы Швейцарии на пограничном контроле - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Туристка вернулась из отпуска с 55 чемоданами и шокировала пограничников
Вчера, 18:07
Во время поездки водитель заявил, что 10-минутная поездка обойдется в 50 евро. Блогер поднес карту к POS-терминалу и оплатил поездку, лишь позже осознав, что заплатил 7300 лир (160 долларов).
В Палате заявили, что после получения жалобы немедленно приступили к выяснению обстоятельств инцидента.
"Лицензия данного таксиста аннулирована, он больше никогда не сможет заниматься этой деятельностью. Мы относимся с нулевой толерантностью к подобным инцидентам, наносящим вред профессии таксиста и туристической сфере Турции", - отметили в объединении. Таксиста также оштрафовали на 95,5 тысяч лир (почти 2100 долларов), сообщил в соцсетях официальный представитель министерства торговли Турции Бекир Каплан.
С блогером поддерживают контакт, ему вернут деньги за поездку, отметили в Палате.
Проблема такси в Стамбуле является одной из наиболее насущных, так как некоторые недобросовестные водители пытаются обмануть в первую очередь туристов, не включая таксометр или отказываясь везти клиентов на короткие расстояния. По словам заместителя мэра Стамбула Бугры Гекче, ситуация с нехваткой такси в городе одна из худших в мире: на каждого таксиста приходятся порядка 867 человек, в то время как в Лиссабоне - одно такси на 160 человек, а в Лондоне - одно на 650. В 2024 году впервые за долгое время было увеличено количество автомобилей за счет переформатирования маршруток на восемь человек.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
В Турции предупредили туристов о штрафе за использование "пиратского" такси
18 мая, 07:15
 
СтамбулТурцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала