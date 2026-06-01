06:55 01.06.2026
Истребитель ВВС США F-16. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. США в выходные нанесли удары по иранскому радару и пунктам управления БПЛА, заявило центральное командование американских ВС (CENTCOM).
"В эти выходные центральное командование США (CENTCOM) нанесло удары в целях самообороны по иранскому радару и пунктам управления беспилотниками в Гаруке (Иран) и на острове Кешм", - говорится в сообщении командования.
В CENTCOM заявили, что удары были нанесены в ответ на якобы "агрессивные действия Ирана, включая уничтожение американского беспилотника MQ-1, действовавшего над международными водами".
"Американские истребители оперативно отреагировали, уничтожив иранские средства ПВО, наземный пункт управления и два ударных беспилотника одноразового действия, представлявших явную угрозу для судов, следующих через региональные воды", - добавили в CENTCOM.
В командовании уточнили, что никто из американских военнослужащих не пострадал.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
