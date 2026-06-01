МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. США в выходные нанесли удары по иранскому радару и пунктам управления БПЛА, заявило центральное командование американских ВС (CENTCOM).

"В эти выходные центральное командование США (CENTCOM) нанесло удары в целях самообороны по иранскому радару и пунктам управления беспилотниками в Гаруке ( Иран ) и на острове Кешм", - говорится в сообщении командования.

В CENTCOM заявили, что удары были нанесены в ответ на якобы "агрессивные действия Ирана, включая уничтожение американского беспилотника MQ-1, действовавшего над международными водами".

"Американские истребители оперативно отреагировали, уничтожив иранские средства ПВО, наземный пункт управления и два ударных беспилотника одноразового действия, представлявших явную угрозу для судов, следующих через региональные воды", - добавили в CENTCOM.

В командовании уточнили, что никто из американских военнослужащих не пострадал.