В США закрыли лазейку по экспорту передовых ИИ-чипов для стран под эмбарго - РИА Новости, 01.06.2026
01:51 01.06.2026 (обновлено: 01:52 01.06.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США закрыли правовую лазейку, которая позволяла экспортировать передовые чипы компаниям из стран под оружейным эмбарго.
  • Для сделок с компаниями, головной офис которых находится в указанных странах, потребуется отдельная лицензия, независимо от их фактического местоположения.
  • Добросовестные операторы центров обработки данных могут продолжать использовать, хранить и обслуживать продвинутые компьютерные изделия в соответствии с правилами экспортного администрирования.
ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты закрыли потенциальную правовую лазейку, позволявшую экспортировать передовые чипы компаниям из стран под оружейным эмбарго США, даже если эти компании находятся за пределами таких государств, заявило бюро промышленности и безопасности американского минторга.
"В последнее время в бюро поступали вопросы о том, продолжает ли применяться ранее установленное в ноябре 2023 года лицензионное требование для передовых вычислительных изделий, поставляемых компаниям, зарегистрированным в странах группы D:5 и Макао, но расположенным за пределами юрисдикций, на которые до Правила о распространении ИИ уже распространялось требование лицензии. Ответ: да", - говорится в разъяснительной инструкции бюро.
В бюро уточнили, что для сделок с компаниями, головной офис которых находится в указанных странах, потребуется отдельная лицензия независимо от того, где такие компании расположены.
"Добросовестные операторы центров обработки данных, чья деятельность в иных отношениях соответствует правилам экспортного администрирования, не обязаны прекращать текущее использование, хранение, утилизацию или обслуживание продвинутых компьютерных изделий в связи с настоящей инструкцией", - говорится в документе.
В январе 2025 года администрация бывшего президента Джо Байдена создала трехуровневую систему контроля за экспортом продвинутых ИИ-чипов. В рамках этой системы в отношении стран под оружейным эмбарго США, таких как Китай, Россия, Иран и Северная Корея, действовали самые жесткие ограничения.
Позже администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет обеспечивать исполнение требований, введенных при Байдене, хотя формально они так и не были отменены. Это создало неопределенность относительно того, какие правила подлежат исполнению.
