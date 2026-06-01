Белые списки в интернете постоянно расширяются, заявил Песков

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Белые списки в интернете - не догма, а постоянно расширяющийся перечень, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин поручил ФСБ и правительству России обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, включая Госуслуги, медицинские и платежные системы, в период ограничения интернета.
"Это работа по продолжению совершенствования белых списков. Во-первых, это не догма, а постоянно расширяющийся перечень, в него входят действительно важнейшие ресурсы", - сказал Песков журналистам.
"Белый список" - перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. Сейчас он насчитывает более 500 российских сервисов. Среди них - соцсети, интернет-магазины, государственные сайты и другие сервисы.
Важное условие попадания в список - расположение всех вычислительных мощностей на территории России. Перечень также пополняется онлайн-ресурсами, предложенными федеральными и региональными органами власти, которые руководствуются их значимостью. Решение о внесении каждого ресурса в "белый список" принимается при условии его соответствия требованиям органов, отвечающих за обеспечение безопасности.