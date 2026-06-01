Бойцы "Севера" уничтожили три укрепленных пункта БПЛА ВСУ в Сумской области

КУРСК, 1 июн - РИА Новости. Расчеты БПЛА "Молния" группировки войск "Север" за сутки уничтожили три укрепленных пункта расчетов беспилотников ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты беспилотных систем 34-го отдельного мотострелкового полка с позывным "Грот".

"За сутки расчеты беспилотных летательных аппаратов отдельной гвардейской мотострелковой бригады объединенной группировки войск "Север" поразили три укрепленных пункта с вражескими расчетами беспилотных летательных аппаратов в Сумской области", - рассказал агентству "Грот".

Военный отметил, что укрепленные пункты украинских расчетов БПЛА успешно обнаруживаются российскими разведчиками и впоследствии уничтожаются как "Молниями-2", так и FPV-дронами.