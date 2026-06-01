Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты БПЛА "Молния" группировки войск "Север" за сутки уничтожили три укрепленных пункта расчетов беспилотников ВСУ в Сумской области.
- Укрепленные пункты украинских расчетов БПЛА успешно обнаруживаются российскими разведчиками и уничтожаются "Молниями" и FPV-дронами.
КУРСК, 1 июн - РИА Новости. Расчеты БПЛА "Молния" группировки войск "Север" за сутки уничтожили три укрепленных пункта расчетов беспилотников ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты беспилотных систем 34-го отдельного мотострелкового полка с позывным "Грот".
«
"За сутки расчеты беспилотных летательных аппаратов отдельной гвардейской мотострелковой бригады объединенной группировки войск "Север" поразили три укрепленных пункта с вражескими расчетами беспилотных летательных аппаратов в Сумской области", - рассказал агентству "Грот".
Военный отметил, что укрепленные пункты украинских расчетов БПЛА успешно обнаруживаются российскими разведчиками и впоследствии уничтожаются как "Молниями-2", так и FPV-дронами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18