Морпех рассказал о лаборатории беспилотников на Добропольском направлении

ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Военнослужащий соединения морской пехоты, действующего в составе группировки войск "Центр" с позывным Капибара, сообщил РИА Новости о работе подразделения, занимающегося разработкой и модернизацией дронов на добропольском направлении.
По словам начальника лаборатории беспилотных систем 61-й гвардейской бригады морской пехоты, лаборатория специализируется на ударных и разведывательных БПЛА.
"Создаем наземные станции управления, занимаемся видеоперехватом и разрабатываем собственные прошивки", — рассказал Капибара.
Он отметил, что результаты работы подразделения активно используются операторами на передовой.
"Многие операторы применяют наши разработки для выполнения боевых задач", — уточнил он.
Особое внимание, по его словам, уделяется подбору и обучению кадров.
"Основной костяк команды — люди из разных подразделений. Мы отбираем тех, у кого есть способности, даже если у них нет опыта", — пояснил военнослужащий.
Он добавил, что новобранцы проходят обучение непосредственно в лаборатории.
"Человек может прийти без подготовки, но при наличии задатков через несколько месяцев становится хорошим специалистом", — подчеркнул Капибара.
