"Южная" группировка поразила 32 блиндажа и укрытия ВСУ за сутки

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск поразила за прошедшие сутки 32 блиндажа и укрытия с солдатами ВСУ, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев.

Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Север" Василий Межевых, бойцы этой группировки уничтожили пять минометов ВСУ, 45 пунктов управления БПЛА, 19 беспилотников самолетного типа, 41 тяжелый боевой дрон R18, две единицы инженерной техники, четыре квадроцикла и шесть наземных роботов противника.