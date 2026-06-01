"Южная" группировка поразила 32 блиндажа и укрытия ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская «Южная» группировка войск поразила 32 блиндажа и укрытия с солдатами ВСУ за прошедшие сутки.
- Также были уничтожены 12 пунктов управления БПЛА и сбиты 11 беспилотников противника.
- Группировка «Север» уничтожила 45 пунктов управления БПЛА, 19 беспилотников самолетного типа, 41 тяжелый боевой дрон R18 и другие объекты ВСУ.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск поразила за прошедшие сутки 32 блиндажа и укрытия с солдатами ВСУ, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев.
"Поражено 12 пунктов управления БПЛА, а также 32 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбиты 11 беспилотников противника", - сказал он.
Кроме того войска беспилотных систем этой группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожили восемь антенн связи и БПЛА, шесть терминалов Starlink, девять наземных робототехнических комплексов, отметил Астафьев.
Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Север" Василий Межевых, бойцы этой группировки уничтожили пять минометов ВСУ, 45 пунктов управления БПЛА, 19 беспилотников самолетного типа, 41 тяжелый боевой дрон R18, две единицы инженерной техники, четыре квадроцикла и шесть наземных роботов противника.
22 июня 2022, 17:18