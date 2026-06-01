Названа сумма, которую заработали российские миллиардеры с начала года

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 21,857 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.
Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 20 граждан России, их общее состояние на 1 июня составляет 320,8 миллиарда долларов.
Первое место в рейтинге богатейших людей планеты по-прежнему у американского предпринимателя, владельца компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, состояние которого с начала года увеличилось на 116 миллиардов долларов, до 735 миллиардов.
Второе и третье места заняли основатели Google - Ларри Пейдж (его состояние поднялось на 52,9 миллиарда долларов, до 322 миллиардов) и Сергей Брин (его состояние выросло на 49 миллиардов долларов, до 299 миллиардов).
Четвертую строчку занял Джефф Безос, основатель онлайн-ритейлера Amazon, состояние которого увеличилось на 36 миллиардов долларов, до 289 миллиардов.
Замыкает первую пятерку богатейших людей в мире сооснователь Oracle Ларри Эллисон, чье состояние выросло на 33,7 миллиарда долларов с начала года, до 281 миллиарда.