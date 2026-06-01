Солнцев: двенадцать автомобилей передали из Оренбуржья бойцам в зону СВО

УФА, 1 июн - РИА Новости. Двенадцать автомобилей передали из Оренбуржья в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на платформе "Макс".

"Двенадцать машин полностью укомплектованы и готовы к суровым фронтовым условиям. Техника будет направлена в воинские части и подразделения, в которых служат оренбуржцы", - сообщил Евгений Солнцев.

Транспортные средства предоставило предприятие "Оренбургремдорстрой".

"Компания постоянно участвует в гуманитарных миссиях, оказывая помощь участникам СВО, среди которых есть работники предприятия. Благодарю всех, кто причастен к этой важной работе", - отметил губернатор Оренбургской области.

До места назначения автоколонну доставят бойцы штурмового батальона "Сомали" и добровольческого отряда "БАРС-3".