13:50 01.06.2026 (обновлено: 15:21 01.06.2026)

Солнцев: двенадцать автомобилей передали из Оренбуржья бойцам в зону СВО

УФА, 1 июн - РИА Новости. Двенадцать автомобилей передали из Оренбуржья в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев на платформе "Макс".
"Двенадцать машин полностью укомплектованы и готовы к суровым фронтовым условиям. Техника будет направлена в воинские части и подразделения, в которых служат оренбуржцы", - сообщил Евгений Солнцев.
Транспортные средства предоставило предприятие "Оренбургремдорстрой".
"Компания постоянно участвует в гуманитарных миссиях, оказывая помощь участникам СВО, среди которых есть работники предприятия. Благодарю всех, кто причастен к этой важной работе", - отметил губернатор Оренбургской области.
До места назначения автоколонну доставят бойцы штурмового батальона "Сомали" и добровольческого отряда "БАРС-3".
"Уверен, что машины будут вам исправно служить. Мы верим в вас, гордимся мужеством и ждем домой с Победой! В добрый путь!", - сказал Евгений Солнцев.
 
