Более 3,1 тысячи бездомных собак отловили в Подмосковье сначала года
17:25 01.06.2026
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. С начала года в Подмосковье отловили более 3,1 тысячи безнадзорных собак, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
В регионе действует программа "Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат" (ОСВВ). Она нужна, чтобы гуманно регулировать численность бездомных животных.
При этом за последние годы число собак, прошедших через программу, снижается. В 2022 году их было 13,5 тысячи, в 2025-м — 9,2 тысячи.
В ведомстве рассказали, что при отлове собак соблюдают принципы гуманного обращения. Животных отлавливают и отвозят в пункты временного содержания. Там они проходят карантин, вакцинацию, стерилизацию и обработку от паразитов. После этого собаке ставят микрочип и прикрепляют ушную бирку — это знак, что она прошла программу. Неагрессивных животных после реабилитации выпускают обратно в привычную среду.
Если собака агрессивна или требует особого контроля, ее оставляют под наблюдением в приюте. Там животное может жить постоянно или до тех пор, пока не найдется новый хозяин.
В министерстве напомнили, что домашних животных нужно регистрировать. В Подмосковье это обязательно для собак. Так, если питомец потеряется с помощью чипа его можно найти и опознать.
Поставить животное на учет можно онлайн на региональном портале госуслуг, в государственных ветклиниках области или в их мобильных офисах.
 
