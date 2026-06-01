"Позор и кошмар. Они просто обманывают своих граждан", — так президент России Владимир Путин охарактеризовал освещение украинского конфликта западными СМИ, которые он назвал "средствами массового одурачивания".

Путин обратил внимание на то, как делается этот монтаж в новостях тамошних телеканалов. Появляются сюжеты о невероятных "успехах украинской армии" на примере их беспилотников. Эти же беспилотники ВСУ бьют ночью по спящим детям Старобельска . Россия наносит мощный удар возмездия. И на следующий же день западные СМИ, вырезав новости о чудовищном ударе по Старобельску, в упор "не заметив" их, вопят: "Караул! Россия эскалирует войну!" Западные обыватели хватаются за сердце и понимающе кивают, когда очередной их премьер или президент объявляет о выделении дополнительных средств из их карманов на поддержку киевского режима.

В принципе эта схема работает уже 12 лет, с момента начала кровавого АТО в Донбассе . Но иногда она все-таки дает сбои. К примеру, удар по Старобельску — настолько чудовищное преступление, что его не могли пропустить некоторые несистемные СМИ и блогеры. Поэтому, как ни старался мейнстрим сделать вид, что не замечает этого злодеяния, в соцсетях эта тема бурно обсуждалась.

Но для нейтрализации этих новостей параллельно раскручивается кампания по расчеловечиванию наших людей вообще, включая детей! Например, редактор британской газеты The Daily Telegraph Доминик Николлс, прекрасно понимая, что он нарушает Женевскую конвенцию, опубликовал репортаж из колонии для российских военнопленных на Западной Украине.

Помимо прочего, он взял интервью с неким украинским боевиком Евгэном, который недавно вернулся из плена в России. И привел его чудовищные слова: "До 2022 года я считал себя гуманистом. Сейчас я думаю, что я все еще гуманист, за исключением русских. Мне просто все равно, что происходит с русскими. Если бы я увидел голодного маленького ребенка, умирающего от голода? Раньше, конечно, я бы помог им. Теперь я помог бы им, если бы они не были русскими. Я не воспринимаю их как людей".

Вот вам и объяснение точечных ударов Украины по детскому колледжу! Вот вам и объяснение позиции западной пропаганды, не видящей в этих ударах ничего предосудительного — ведь гибнут русские дети! То есть выполняется план по набору беспилотным подразделением "Е-баллов" за голову каждого русского. И не важно, военный это или гражданский, старик или ребенок! Бонусы за эти баллы начисляются исправно. И западная пресса с удовольствием описывает эту систему как эффективную и передовую!

Или вот еще один, самый свежий, пример. Газета The Sunday Telegraph в это воскресенье опубликовала "репортаж" из украинской столицы под заголовком: "Киевские дети, которые никогда бы не стреляли бы в животное, <...> но убили бы русского". Посыл собкора газеты очевиден: русские хуже животных. Именно поэтому британская пресса не видит ничего зазорного в ударах по колледжу, где спят наши дети.

Недавно колумнист The Times Джеймс Марриотт обратил внимание на тревожный сигнал: для западной публики смерть снова превратилась в развлечение, как это было во времена публичных казней, когда толпа радостно улюлюкала, наблюдая за чьим-нибудь повешением или сжиганием на костре. В частности, упоминался "новый жанр развлечений": смотреть в эфире, как украинский дрон под аккомпанемент бравой музыки убивает российского солдата.

Только автор явно не учел, что его собственная газета является одним из лидеров в этом новом жанре циничного досуга британской публики. Буквально за пару дней до этой статьи The Times выложила в сеть и широко рекламировала документальный фильм своего пропагандиста Максима Такера об украинских дроноводах, зарабатывающих кровавые "Е-баллы" убийством людей. И в частности, был приведен комментарий девицы по имени Катэрына с нацистским шевроном на руке (газета даже не додумалась его заблюрить), которая с улыбкой рассказывала, что "получает наслаждение" от убийства русских, считая это проявлением своего "материнского инстинкта". Что уж удивляться тому, что эта газета также "не заметила" ударов по детям Старобельска?

Демонизация России и дегуманизация российских граждан приобрели в последнее время небывалые масштабы в западных СМИ. Недавно редактор нидерландской газеты NRC искренне возмутился призывами прекратить эту кампанию. Объяснив это тем, что попытка представить русских, как таких же людей, будет означать "уравнивание между агрессором и жертвой".

Причем, конечно же, все призывы убивать русских, не считать их людьми, закрывать глаза на убийство наших детей сопровождаются и политическими целями, которые тоже давно уже не скрываются. Так, постоянный комментатор датской газеты Jyllands-Posten Пер Нихольм на пальцах объяснил дальнейший план Европы : окончание войны на Украине, а затем проведение в России референдумов по типу плебисцита 1920 года в Шлезвиге. Датчанин полагает, что ничего страшного не будет, если российское государство будет разделено в третий раз: "Европа не должна помогать существованию России. С европейской точки зрения, между Балтийским морем Тихим океаном достаточно места для десятка или около того довольно крупных, более мирных и, возможно, более демократических государств".

Как видите, линия западной пропаганды понятна и ясна: дегуманизируем русских людей в глазах своей общественности, закрываем глаза на их убийство и даже приветствуем это, а затем участвуем в разделе России. Как вы понимаете, ничего нового в этом подходе нет. Все это было изложено в брошюре Der Untermensch ("Недочеловек"), изданной в 1942 году по указанию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера

Именно Гиммлер, напутствуя нацистские орды перед походом на СССР летом 1941 года, заявил: "Когда вы, друзья мои, сражаетесь на Востоке , вы продолжаете ту же борьбу против того же недочеловечества, против тех же низших рас, которые когда-то выступали под именем гуннов, позднее — 1000 лет назад во времена королей Генриха и Оттона I, — под именем венгров, а впоследствии под именем татар; затем они явились снова под именем Чингисхана и монголов. Сегодня они называются русскими".