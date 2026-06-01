В Барнауле завели дело из-за массового заражения детей вирусом в санатории

БАРНАУЛ, 1 июн – РИА Новости. Уголовное возбудили в связи с заражением вирусом в детском санатории в Барнауле, сообщили в СУСК по региону.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что пострадали 18 человек, 15 госпитализированы. Трое проходят лечение амбулаторно.
"Сегодня из краевого детского санатория, расположенного в городе Барнауле, в инфекционное отделение медицинского учреждения были госпитализированы несовершеннолетние. Кроме того, нескольким детям оказывается медицинская помощь амбулаторно".
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.