12:28 01.06.2026 (обновлено: 12:39 01.06.2026)
Песков ответил на вопрос об отмене безвиза с Сербией

  • Результаты проработки вопроса об отмене безвизового режима между Россией и Сербией станут известны после завершения работы всех ведомств, заявил Песков.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что, как только проработка вопроса о возможности отмены безвизового режима Сербии с РФ будет завершена по линии всех ведомств, о результатах станет известно.
Пресс-секретаря спросили, были ли сигналы от Белграда по теме возможной отмены безвизового режима с Россией, а также задали вопрос о том, готовит ли Москва ответные меры и будут ли они симметричными.
"Как только проработка по линии всех соответствующих ведомств с двух сторон будет завершена, то о результатах этой проработки вы узнаете", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич заявил, что власти Сербии обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в ЕС.
