Песков ответил на вопрос об отмене безвиза с Сербией

Краткий пересказ от РИА ИИ Результаты проработки вопроса об отмене безвизового режима между Россией и Сербией станут известны после завершения работы всех ведомств, заявил Песков.

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что, как только проработка вопроса о возможности отмены безвизового режима Сербии с РФ будет завершена по линии всех ведомств, о результатах станет известно.

Пресс-секретаря спросили, были ли сигналы от Белграда по теме возможной отмены безвизового режима с Россией, а также задали вопрос о том, готовит ли Москва ответные меры и будут ли они симметричными.

"Как только проработка по линии всех соответствующих ведомств с двух сторон будет завершена, то о результатах этой проработки вы узнаете", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.