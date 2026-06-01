В Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией ради вступления в ЕС
07:27 01.06.2026 (обновлено: 08:39 01.06.2026)
В Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией ради вступления в ЕС

Депутат Станоевич: в Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией

© AP Photo / Darko Vojinovic — Мужчина держит сербский флаг
Мужчина держит сербский флаг. Архивное фото
  • Сербские власти обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в ЕС.
  • Посол в Белграде Александр Боцан-Харченко отметил, что, несмотря на давление со стороны Евросоюза, страна не присоединяется к санкциям против Москвы.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Белграде ведут дискуссии по поводу вероятной отмены безвизового режима с Россией для вхождения в Евросоюз, заявил глава комитета Скупщины по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.
"Власти обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в ЕС", — процитировали его "Известия".

В свою очередь, посол в Сербии Александр Боцан-Харченко в беседе с газетой напомнил, что, несмотря на усиливающееся давление со стороны Евросоюза, Белград не присоединяется к санкциям против Москвы.
"Часть сербской политической элиты действительно ориентирована на сближение с Западом, однако в целом страна реализует на международной арене сбалансированный многовекторный курс. Рассматриваем такую последовательную позицию как подтверждение самостоятельного, взвешенного внешнеполитического курса Сербии", — отметил дипломат.
В ноябре 2025 года глава постоянной делегации ЕС в Белграде Андреас фон Бекерат подготовил доклад о прогрессе республики на пути евроинтеграции. В нем отдельно подчеркивалось, что Сербии необходимо согласовать внешнюю политику с линией Брюсселя.
В мире, Россия, Сербия, Александр Боцан-Харченко, Евросоюз, Андреас фон Бекерат
 
 
