Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сербские власти обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в ЕС.
- Посол в Белграде Александр Боцан-Харченко отметил, что, несмотря на давление со стороны Евросоюза, страна не присоединяется к санкциям против Москвы.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Белграде ведут дискуссии по поводу вероятной отмены безвизового режима с Россией для вхождения в Евросоюз, заявил глава комитета Скупщины по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.
"Власти обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в ЕС", — процитировали его "Известия".
В свою очередь, посол в Сербии Александр Боцан-Харченко в беседе с газетой напомнил, что, несмотря на усиливающееся давление со стороны Евросоюза, Белград не присоединяется к санкциям против Москвы.
"Часть сербской политической элиты действительно ориентирована на сближение с Западом, однако в целом страна реализует на международной арене сбалансированный многовекторный курс. Рассматриваем такую последовательную позицию как подтверждение самостоятельного, взвешенного внешнеполитического курса Сербии", — отметил дипломат.
В ноябре 2025 года глава постоянной делегации ЕС в Белграде Андреас фон Бекерат подготовил доклад о прогрессе республики на пути евроинтеграции. В нем отдельно подчеркивалось, что Сербии необходимо согласовать внешнюю политику с линией Брюсселя.