Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова отметила высокую эффективность мер поддержки семьи - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 01.06.2026
Львова-Белова отметила высокую эффективность мер поддержки семьи

Львова-Белова отметила высокую эффективность государственных мер поддержки семьи

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова отметила высокую эффективность государственных мер поддержки семьи.
  • Мария Львова-Белова привела пример помощи семье, которая не покрывалась региональными мерами поддержки: дополнительные средства на няню позволили отцу воспитывать ребенка самостоятельно.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова отметила высокую эффективность государственных мер поддержки семьи.
Президент РФ Владимир Путин в День защиты детей провел в Кремле встречу с Львовой-Беловой.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Путин продлил срок полномочий Львовой-Беловой еще на пять лет
Вчера, 20:27
"Безусловно, эффективность мер государственных очень высокая. Но что я вижу в своей работе? Что часто проблемы, они могут решиться только мерами государственными, не важно - региональными или федеральными", - сказала Львова-Белова в ходе встречи с президентом.
Она привела пример, как отец после того, как потерял жену при родах, остался с двумя детьми на руках. Младшего он отдал в Дом ребенка, потому что нужно было содержать семью, работать, и не было возможности сидеть дома с ребенком. Отец планировал оставить его в учреждении на полтора года, а после забрать.
"Выделили дополнительные средства на няню - 30 тысяч рублей в месяц. Все, ребеночек с папой, сейчас уже достиг того возраста, когда его можно в ясли отправить… Но этого нет в региональных мерах поддержки. И вот для этого, Владимир Владимирович, у нас с Вами появляется по Вашему указу Фонд защиты детей, который сейчас Вы поручили мне возглавить", - добавила детский омбудсмен.
По ее словам, в рамках работы фонда открываются региональные отделения, где появляются ресурсы для адресной помощи, которая может поддержать семью помимо федеральных и региональных мер.
Президент России Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Путин провел встречу с детским омбудсменом Львовой-Беловой
Вчера, 18:59
 
ОбществоРоссияМария Львова-БеловаВладимир ПутинМеждународный день защиты детей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала