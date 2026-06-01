Соцфонд с 1 июня начнет принимать заявления на семейную выплату

Заявление на получение выплаты нужно подать не позднее 1 октября 2026 года в территориальное отделение СФР лично, через МФЦ или через Единый портал госуслуг.

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Работающие родители в России с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума, с 1 июня смогут подать заявление на новую семейную налоговую выплату, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.

"С 1 июня 2026 года налогоплательщики с двумя и более несовершеннолетними детьми смогут впервые воспользоваться правом на получение семейной налоговой выплаты", - сказала Голубцова.

Она уточнила, что льгота будет доступна родителям, которые официально работали и платили налог на доходы физлиц в 2025 году. При этом они должны являться гражданами России , постоянно проживать на территории страны и иметь статус ее налогового резидента.

По словам эксперта, суммарный доход семьи в пересчете на каждого ее члена не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума. Государство вернет 7% из 13% уплаченного налога за прошлый год.