Рейтинг@Mail.ru
Соцфонд с 1 июня начнет принимать заявления на семейную выплату - РИА Новости, 01.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:21 01.06.2026 (обновлено: 09:52 01.06.2026)
Соцфонд с 1 июня начнет принимать заявления на семейную выплату

РИА Новости: работающие родители смогут подать заявление на семейную выплату

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоОтдых в Воронцовском парке в Москве
Отдых в Воронцовском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Отдых в Воронцовском парке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июня 2026 года в России начнет действовать новая семейная налоговая выплата для работающих родителей с двумя и более несовершеннолетними детьми.
  • Выплата будет доступна семьям, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума, при условии, что родители официально работали и платили налог на доходы физлиц в 2025 году.
  • Заявление на получение выплаты нужно подать не позднее 1 октября 2026 года в территориальное отделение СФР лично, через МФЦ или через Единый портал госуслуг.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Работающие родители в России с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума, с 1 июня смогут подать заявление на новую семейную налоговую выплату, сообщила РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.
"С 1 июня 2026 года налогоплательщики с двумя и более несовершеннолетними детьми смогут впервые воспользоваться правом на получение семейной налоговой выплаты", - сказала Голубцова.
Многодетная семья гуляет в парке - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Володин рассказал о выплатах по новому закону о поддержке многодетных семей
23 мая, 12:56
Она уточнила, что льгота будет доступна родителям, которые официально работали и платили налог на доходы физлиц в 2025 году. При этом они должны являться гражданами России, постоянно проживать на территории страны и иметь статус ее налогового резидента.
По словам эксперта, суммарный доход семьи в пересчете на каждого ее члена не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума. Государство вернет 7% из 13% уплаченного налога за прошлый год.
"Для получения семейной выплаты нужно подать заявление не позднее 1 октября 2026 года в территориальное отделение СФР лично, через МФЦ или через Единый портал госуслуг", - заключила эксперт.
Девушка считает прибыль на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Стало известно, как будут определять размер новой семейной выплаты в России
9 апреля, 04:47
 
ОбществоРоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановаСоциальный фонд России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала