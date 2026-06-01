Ямальские семьи начали получать обновленный маткапитал за третьего ребенка

САЛЕХАРД, 1 июн – РИА Новости. Семьи Ямала, в которых в этом году родился третий ребенок, начали получать увеличенный в два раза региональный материнский капитал, теперь размер выплаты составляет 1 миллион рублей, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

"Наши семьи, у которых в этом году родился третий ребенок, уже получают увеличенный региональный маткапитал. Повысили его в два раза – до миллиона рублей. Одни из первых обладателей обновленной меры поддержки – Илья и Алина Дубины из Салехарда", - написал Артюхов в своем канале на платформе "Макс".

По словам губернатора, у супругов трое детей, и с помощью сертификата они планируют улучшить жилищные условия. Дмитрий Артюхов также отметил положительную демографическую динамику в округе, где с начала года количество многодетных семей выросло почти на 500.