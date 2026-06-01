Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:49 01.06.2026
Ямальские семьи начали получать обновленный маткапитал за третьего ребенка

Семья в парке - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
САЛЕХАРД, 1 июн – РИА Новости. Семьи Ямала, в которых в этом году родился третий ребенок, начали получать увеличенный в два раза региональный материнский капитал, теперь размер выплаты составляет 1 миллион рублей, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
"Наши семьи, у которых в этом году родился третий ребенок, уже получают увеличенный региональный маткапитал. Повысили его в два раза – до миллиона рублей. Одни из первых обладателей обновленной меры поддержки – Илья и Алина Дубины из Салехарда", - написал Артюхов в своем канале на платформе "Макс".
По словам губернатора, у супругов трое детей, и с помощью сертификата они планируют улучшить жилищные условия. Дмитрий Артюхов также отметил положительную демографическую динамику в округе, где с начала года количество многодетных семей выросло почти на 500.
Новый размер регионального маткапитала, по информации правительства Ямала, был установлен по поручению губернатора в ходе ежегодного доклада. Мера поддержки распространяется на семьи, в которых дети родились после 1 января 2026 года. Средства можно направить на улучшение жилищных условий в округе или на оплату медицинских услуг для любого члена семьи в медучреждениях по всей России и за рубежом.
