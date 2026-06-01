В Подмосковье выросло финансирование программ поддержки семей с детьми - РИА Новости, 01.06.2026
06:06 01.06.2026
В Подмосковье выросло финансирование программ поддержки семей с детьми

Семья. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финансирование программ по поддержке семей с детьми в Подмосковье выросло на 80% с 2021 по 2026 год.
  • Финансирование программ по поддержке многодетных семей в Подмосковье возросло более чем в три раза с 2021 по 2026 год.
  • Поддержка семьям в Подмосковье оказывается с момента рождения ребенка, включая единовременные пособия, подарочные наборы и меры поддержки для многодетных семей.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Финансирование программ по поддержке семей с детьми в Подмосковье выросло на 80% за последние пять лет, в 2026 году объем выделенных средств превысил 52 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
"Объем финансирования мероприятий по социальной поддержке семьи и детей в Московской области с 2021 по 2026 год вырос с 29 миллиардов рублей до свыше 52 миллиардов, почти на 80%", - сказал Брынцалов.
Кроме того, по словам председателя Мособлдумы, финансирование программ по поддержке многодетных семей также возросло более чем в три раза в Подмосковье. В 2021 году было предусмотрено порядка 2,1 миллиарда рублей, в 2026 году эта цифра достигла 6,5 миллиардов.
Брынцалов отметил, что поддержка семьям оказывается с момента рождения ребенка. В частности, предусмотрен подарочный набор новорожденного, единовременное пособие при рождении, подарочный набор первоклассника.
"Для родителей до 35 лет при рождении третьего или последующего ребенка - единовременно 300 тысяч рублей. Действует целый пакет мер для многодетных семей - ежегодная выплата на школьную форму, компенсация на оплату ЖКУ, бесплатные земельные участки либо выплата в 400 тысяч рублей взамен участка, льгота в рамках соцгазификации", - добавил он.
Московская область (Подмосковье)Игорь БрынцаловМосковская областная думаОбщество
 
 
