В Подмосковье выросло финансирование программ поддержки семей с детьми

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Финансирование программ по поддержке семей с детьми в Подмосковье выросло на 80% за последние пять лет, в 2026 году объем выделенных средств превысил 52 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

"Объем финансирования мероприятий по социальной поддержке семьи и детей в Московской области с 2021 по 2026 год вырос с 29 миллиардов рублей до свыше 52 миллиардов, почти на 80%", - сказал Брынцалов

Кроме того, по словам председателя Мособлдумы , финансирование программ по поддержке многодетных семей также возросло более чем в три раза в Подмосковье. В 2021 году было предусмотрено порядка 2,1 миллиарда рублей, в 2026 году эта цифра достигла 6,5 миллиардов.

Брынцалов отметил, что поддержка семьям оказывается с момента рождения ребенка. В частности, предусмотрен подарочный набор новорожденного, единовременное пособие при рождении, подарочный набор первоклассника.