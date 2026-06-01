В Госдуме рассказали о мерах поддержки семей с детьми в России
02:26 01.06.2026
В Госдуме рассказали о мерах поддержки семей с детьми в России

РИА Новости: родители имеют право на вычет, размер зависит от числа детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2026 году в России увеличиваются налоговые вычеты на детей: за первого ребенка налогооблагаемый доход уменьшается на 1400 рублей, за второго — на 2800 рублей, за третьего и каждого последующего — на 6000 рублей.
  • С 3 апреля в России вступил в силу закон, защищающий от изъятия за долги земельный участок, который многодетная семья получила бесплатно от государства, и единственный автомобиль.
  • Многодетные семьи в России имеют право на скидку не менее 30 % на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также на досрочную пенсию при наличии необходимого стажа.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В России родители имеют право на налоговый вычет на детей, размер которого зависит от их числа в семье, в 2026 году за первого ребенка налогооблагаемый доход уменьшается на 1400 рублей, за второго - на 2800 рублей, за третьего и каждого последующего - на 6000 рублей, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР).
"В 2026 году вычеты на детей увеличились: 1400 рублей на первого, 2800 - на второго, 6000 - на третьего и каждого последующего. Лимит дохода, до которого предоставляется вычет, повышен с 350 до 450 тысяч рублей в год. Если оба родителя работают и в семье трое детей, ежемесячная экономия на налогах может быть существенной", - сказал Селезнев.
Парламентарий также напомнил, что с 3 апреля в России вступил в силу закон, защищающий от изъятия за долги земельный участок, который многодетная семья получила бесплатно от государства, и единственный автомобиль.
"На федеральном уровне многодетные семьи имеют право на скидку не менее 30% на оплату жилищно-коммунальных услуг. В ряде регионов есть дополнительные компенсации по взносам на капремонт", - отметил он.
Селезнев подчеркнул, что в России действует программа материнского капитала, при этом размер выплаты был проиндексирован с 1 февраля на 5,6%. Депутат уточнил, что размер на первого ребенка составляет 728 921 рубль 90 копеек, на второго, если не получали на первого - 963 243 рубля 17 копеек. Кроме того, индексация положена и тем, у кого остались неиспользованные средства, то есть остаток тоже вырастет на 5,6%.
"Раньше даже небольшое превышение дохода над прожиточным минимумом лишало семью выплат по единому пособию. С 22 мая 2026 года это изменилось. Теперь многодетные семьи могут сохранить ежемесячное пособие, если их доход превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%. Размер выплаты - 50% регионального детского прожиточного минимума. В среднем по России это около 9,2 тысячи рублей на ребенка", - сказал он.
По его словам, действие данного закона распространяется на всех с начала 2026 года в беззаявительном порядке, Социальный фонд сам пересчитает отказные решения и пришлет уведомления на портал "Госуслуги".
"Родителям периоды ухода за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет засчитываются в страховой стаж, но суммарно не более шести лет за всех детей. При этом за многодетными родителями сохраняется право на досрочную пенсию (при наличии необходимого стажа) - для матерей с тремя и более детьми, для отцов - с пятью и более детьми или при воспитании ребенка-инвалида", - рассказал он.
Депутат добавил, что многодетные семьи имеют право на бесплатное горячее питание для детей в школе.
