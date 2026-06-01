РЖД сменили гендиректора ФПК

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. РЖД сменили генерального директора "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) и назначили новых заместителей гендиректора головной компании, следует из сообщения перевозчика.
"АО "ФПК" возглавит Дмитрий Пегов, ранее занимавший должность заместителя генерального директора РЖД – начальника Дирекции тяги. Более 6 лет он курировал в компании пассажирские перевозки, а последние 2,5 года обеспечивал работу локомотивного комплекса", - говорится в сообщении.
"Владимир Пястолов (экс-глава ФПК) назначен заместителем генерального директора РЖД – начальником Департамента безопасности движения", - пишут РЖД.
Пястолов работает на железнодорожном транспорте более 35 лет, в том числе занимал должности первого заместителя начальника Южно-Уральской железной дороги, начальника Северо-Кавказской железной дороги и генерального директора "Федеральной пассажирской компании".
Ранее занимавший пост замглавы РЖД – начальника департамента безопасности движения Шевкет Шайдуллин принял решение об уходе на заслуженный отдых.
"Новым замглавы РЖД – начальником Дирекции тяги станет Евгений Ларин, бывший первым заместителем начальника этой дирекции", - говорится в сообщении.
Ларин прошел путь от помощника машиниста электровоза до начальника Восточно-Сибирской дирекции тяги, затем более 6 лет работал в должности первого заместителя начальника Восточно-Сибирской железной дороги.