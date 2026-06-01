РЖД сменили гендиректора ФПК

Ранее занимавший пост замглавы РЖД – начальника департамента безопасности движения Шевкет Шайдуллин принял решение об уходе на заслуженный отдых.

"Новым замглавы РЖД – начальником Дирекции тяги станет Евгений Ларин, бывший первым заместителем начальника этой дирекции", - говорится в сообщении.

Ларин прошел путь от помощника машиниста электровоза до начальника Восточно-Сибирской дирекции тяги, затем более 6 лет работал в должности первого заместителя начальника Восточно-Сибирской железной дороги.