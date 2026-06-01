17:00 01.06.2026
Рябков рассказал, над какими проектами работают Россия и Куба

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
  • Россия и Куба работают над совместными проектами в области энергетики, транспорта и биофармацевтики.
  • В проработке и реализации находятся проекты в различных сферах, включая металлургию, сельское хозяйство, биотехнологии, информационно-коммуникационные технологии и образование.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия и Куба работают над совместными проектами в области энергетики, транспорта и биофармацевтики, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Продолжается активная работа на всех направлениях. В проработке и уже в процессе реализации ряд совместных перспективных проектов в энергетике, металлургии, области транспорта, сельского хозяйства, биофармацевтики и биотехнологий, информационно-коммуникационных технологий, образования", - сказал Рябков, выступая на открытии выставки "Всегда до победы!", посвященной лидерам Кубинской революции.
