Рябков призвал США и Иран "не свалиться в штопор" в военном противостоянии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал США и Иран воздержаться от эскалации конфликта.
- По его словам, важно избежать эскалации и не допустить нового военного противостояния.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. США и Иран должны воздержаться от эскалации конфликта и не допустить нового сваливания в штопор военного противостояния, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Очень важно избежать эскалации и не допустить нового сваливания в штопор военного противостояния", - сказал Рябков журналистам.