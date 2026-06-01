Россия готова содействовать договоренностям США и Ирана, заявил Рябков
16:09 01.06.2026 (обновлено: 16:25 01.06.2026)
Россия готова содействовать договоренностям США и Ирана, заявил Рябков

Рябков: Россия готова содействовать возможным договоренностям США и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия находится в оперативной готовности оказать содействие в урегулировании конфликта между США и Ираном, если потребуется.
  • Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия работает по имеющимся каналам для урегулирования ситуации.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия находится в оперативной готовности оказать содействие в урегулировании конфликта между США и Ираном, если сторонам потребуются услуги Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Российская Федерация на фоне происходящего, среди прочего, среди многоплановых дипломатических усилий, работает по каналам, которые у нас есть. Поддержания в оперативной готовности нашего предложения оказать практическое содействие реализации будущей договоренности", - сказал Рябков журналистам.
