Россия готова содействовать договоренностям США и Ирана, заявил Рябков

- Россия находится в оперативной готовности оказать содействие в урегулировании конфликта между США и Ираном, если потребуется.
- Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия работает по имеющимся каналам для урегулирования ситуации.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия находится в оперативной готовности оказать содействие в урегулировании конфликта между США и Ираном, если сторонам потребуются услуги Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Российская Федерация на фоне происходящего, среди прочего, среди многоплановых дипломатических усилий, работает по каналам, которые у нас есть. Поддержания в оперативной готовности нашего предложения оказать практическое содействие реализации будущей договоренности", - сказал Рябков журналистам.