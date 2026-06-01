Рубио провел переговоры с лидерами Ливана и Израиля, пишут СМИ

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху с целью продвижения новой инициативы по прекращению огня между этими ближневосточными странами, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.