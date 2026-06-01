Рубио провел переговоры с лидерами Ливана и Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2026
05:44 01.06.2026 (обновлено: 06:06 01.06.2026)
Рубио провел переговоры с лидерами Ливана и Израиля, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху для продвижения новой инициативы по прекращению огня.
  • Новая инициатива США предусматривает прекращение атак на Израиль со стороны движения «Хезболллах» и воздержание Израиля от агрессии против Бейрута.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху с целью продвижения новой инициативы по прекращению огня между этими ближневосточными странами, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.
"Госсекретарь Марко Рубио за последние 48 часов провел переговоры как с ливанским президентом Джозефом Ауном, так и с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, чтобы попытаться продвинуть новую инициативу по прекращению огня", - написал Равид в соцсети Х.
Новое предложение США, по словам журналиста, в качестве первого шага предусматривает прекращение атак на Израиль со стороны движения "Хезболллах". В ответ Израиль воздержался бы от агрессии против Бейрута.
Первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов состоялись в Вашингтоне 16 апреля, по их результатам президент США Дональд Трамп заявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.
