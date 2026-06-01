МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия возобновила поставки нефти на Филиппины, подтвердил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
О заинтересованности Филиппин заинтересованы в поставках нефти из России в долгосрочной перспективе в конце апреля заявил филиппинский посол в Москве Игорь Байлен.
Первая за пять лет партия российской сырой нефти прибыла на Филиппины в конце марта. Судно со 100 тысячами метрических тонн (около 750 тысяч баррелей) нефти марки ESPO Blend, загруженное в российском порту Козьмино на Дальнем Востоке, успешно прибыло в муниципалитет Лимай филиппинской провинции Батаан.
