МИД: Россия надеется, что Ливан не позволит разжечь гражданский конфликт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД Георгий Борисенко выступил на VI международном экспертном форуме "Россия — Ближний Восток".
- Он выразил надежду, что ливанский народ не позволит разжечь имеющиеся в стране противоречия и спровоцировать гражданский конфликт.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия надеется, что ливанский народ не позволит недоброжелателям разжечь имеющиеся внутри страны противоречия и спровоцировать гражданский конфликт, заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
"Надеемся, что ливанский народ проявит присущую ему мудрость и не позволит своим недоброжелателям разжечь имеющиеся внутри страны противоречия и спровоцировать очередной виток гражданского конфликта", - заявил Борисенко, выступая на VI международном экспертном форуме "Россия-Ближний Восток".