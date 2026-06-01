Россия рассчитывает на продолжение диалога США и Ирана, заявил МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская сторона рассчитывает на продолжение диалога США и Ирана для достижения нормализации.
- Георгий Борисенко заявил о необходимости удержания ситуации на политико-дипломатическом треке и недопущении срыва переговорных усилий.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает на продолжение диалога США и Ирана для достижения нормализации, заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
"Рассчитываем на продолжение диалога между американцами и иранцами для достижения итогового соглашения. Убеждены в необходимости удержания ситуации на политико-дипломатическом треке, недопущении срыва переговорных усилий и рецидива военного противостояния", - сказал он, выступая на VI международном экспертном форуме "Россия-Ближний Восток".
В МИД Эстонии сделали неожиданное заявление о России
31 мая, 11:06