Силы ПВО за ночь сбили 72 украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 72 украинских БПЛА над Россией.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких областей России и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 72 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 31 мая до 7.00 мск 1 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
