Опрос показал, сколько компаний повысили работникам зарплату в 2026 году

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Каждая третья компания (33%) в России повысила фиксированную часть зарплат сотрудникам в первой половине 2026 года, еще 59% сохранили уровень окладов на том же уровне, следует из результатов исследования hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, чаще всего о повышении окладов сообщали компании из энергетической отрасли (50%). Кроме того, оклады повысили производители продуктов питания (48%) и телеком-компании (46%).

Согласно данным исследования, в медицине и фармакологии зарплаты выросли у 44% компаний, в сфере электроники - у 39%. В образовании, финансовом секторе, сфере услуг и нефтегазовой отрасли оклады увеличили 36% работодателей. В тяжелом машиностроении повышение зафиксировали 33% компаний.