Опрос показал, сколько компаний повысили работникам зарплату в 2026 году - РИА Новости, 01.06.2026
04:12 01.06.2026
Опрос показал, сколько компаний повысили работникам зарплату в 2026 году

РИА Новости: каждая третья компания в 2026 году повысила зарплаты сотрудников

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первой половине 2026 года 33% компаний в России повысили фиксированную часть зарплат сотрудникам, 59% сохранили уровень окладов на прежнем уровне.
  • Чаще всего о повышении окладов сообщали компании из энергетической отрасли (50%), также повысили оклады производители продуктов питания (48%) и телеком-компании (46%).
  • Опрос hh.ru проходил с 22 апреля по 22 мая 2026 года среди 2 тысяч работодателей.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Каждая третья компания (33%) в России повысила фиксированную часть зарплат сотрудникам в первой половине 2026 года, еще 59% сохранили уровень окладов на том же уровне, следует из результатов исследования hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, чаще всего о повышении окладов сообщали компании из энергетической отрасли (50%). Кроме того, оклады повысили производители продуктов питания (48%) и телеком-компании (46%).
Уточняется, чаще всего о повышении окладов сообщали компании из энергетической отрасли (50%). Кроме того, оклады повысили производители продуктов питания (48%) и телеком-компании (46%).
Согласно данным исследования, в медицине и фармакологии зарплаты выросли у 44% компаний, в сфере электроники - у 39%. В образовании, финансовом секторе, сфере услуг и нефтегазовой отрасли оклады увеличили 36% работодателей. В тяжелом машиностроении повышение зафиксировали 33% компаний.
Опрос hh.ru проходил с 22 апреля по 22 мая 2026 года среди 2 тысяч работодателей .
